Песков о переговорах в Стамбуле, отключениях интернета и планах Путина
Песков: контактов Путина с Уиткоффом пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах в Стамбуле
- Контактов президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и представителями Турции на данный момент не планируется.
- Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле 19 ноября.
О российско-украинском конфликте
- Возможная поставка французских самолетов Rafale не поможет Украине изменить ситуацию на фронте.
- Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, но открыта к ним.
- Коррупционный скандал на Украине будет иметь последствия.
О международных контактах президента
- Путин примет премьера Госсовета КНР Ли Цяна
- Путин примет премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара.
Об отключении мобильного интернета в регионах
- Отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников необходимы.