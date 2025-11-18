Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах в Стамбуле, отключениях интернета и планах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Стамбуле

  • Контактов президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и представителями Турции на данный момент не планируется.
  • Представителей России не будет на переговорах в Стамбуле 19 ноября.

О российско-украинском конфликте

  • Возможная поставка французских самолетов Rafale не поможет Украине изменить ситуацию на фронте.
  • Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, но открыта к ним.
  • Коррупционный скандал на Украине будет иметь последствия.

О международных контактах президента

  • Путин примет премьера Госсовета КНР Ли Цяна
  • Путин примет премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара.

Об отключении мобильного интернета в регионах

  • Отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников необходимы.

