Песков: позиция России по переговорам с Украиной известна

Россия открыта к переговорам с Украиной, эта позиция известна и в Стамбуле, и в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, запланированы ли у Владимира Путина контакты со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом или представителями турецкой стороны после переговоров, которые пройдут 19 ноября в Турции.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора»,— сказал Дмитрий Песков.

Завтра президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Турцию, чтобы «активизировать» переговорный процесс. По данным Reuters, к нему присоединится Стив Уиткофф.

