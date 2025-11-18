Воронежского полицейского обвинили в краже $12 тысяч при обыске

Управление СКР по Воронежской области предъявило полицейскому обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 23 июня 2025 года полицейский проводил в Рамонском районе Воронежской области обыск по уголовному делу о мошенничестве. Как считают следователи, он похитил $12 тыс. (эквивалентны 942 тыс. руб.), положив их в карман куртки. После этого фигурант покинул место производства следственного действия и распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

Преступление было выявлено во взаимодействии СКР с УФСБ по Воронежской области. Полицейский задержан и заключен под стражу.

В региональном УМВД «Ъ-Черноземье» сообщили, что по факту возможной причастности сотрудника экономической безопасности к противоправным действиям в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будут приняты советующие меры реагирования, добавили в ведомстве.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в отношении бывшего зампрокурора района в Липецкой области.

Алина Морозова