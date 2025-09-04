Липецкого экс-зампрокурора района обвиняют в превышении полномочий

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по инициативе прокуратуры Липецкой области и под ее контролем сотрудниками областных управлений УФСБ и СК России, послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора одного из районов региона. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с сентября 2024 по март 2025 года подозреваемый дал указание поднадзорному органу дознания возбудить уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. В результате последующих действий прокурора, создававшего препятствия в работе, деятельность компании стала невозможной. Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение прав юридического лица и причинение ему крупного материального ущерба.

В рамках установления всех обстоятельств инцидента следователями регионального СК проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В июле Павловским районным судом Воронежской области вынесен приговор бывшему командиру роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгению Лещенко и бывшему командиру взвода той же роты Дмитрию Ткачеву. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил Лещенко наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы, Ткачеву — восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ульяна Ларионова