Нападающий «Локомотива» Александр Радулов установил новый рекорд в КХЛ

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов установил новый снайперский рекорд КХЛ для игроков старше 39 лет. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фото: ХК «Локомотив»

Радулов в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» - «Салават Юлаев», состоявшемся 17 ноября, забросил 13-ю шайбу в сезоне. Нападающий забил третью шайбу в игре и впервые по ходу матча вывел свою команду вперед.

До этого рекорд в 12 шайб регулярного чемпионата принадлежал 47-летнему Павлу Дацюку, выступавшему за «Автомобилист» (сезоны 19/20, 20/21), СКА (2016-2019 годы) и ЦСКА (12/13).

Александру Радулову 39 лет. За ярославский «Локомотив» он играет с 2024 года. По итогам прошлого сезона, в котором «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, Радулова признали самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ.

Алла Чижова