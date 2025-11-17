«Локомотив» отыгрался с 0:2 и выиграл у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» победил «Салават Юлаев» из Уфы в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыл на 16-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Артем Горшков, через две минуты гости удвоили преимущество — отличился Владислав Ефремов.

В начале второго периода ярославец Георгий Иванов реализовал большинство. В следующий раз счет изменился только в середине третьего игрового отрезка. Сравнял нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, через три минуты нападающий ярославцев Александр Радулов реализовал уже второе большинство и вывел впервые по ходу матча свою команду вперед. За минуту с небольшим до конца матча «Салават» сравнял — забил Джек Родевальд.

Игра перешла в овертайм, под конец которого победную шайбу забил нападающий ярославской команды Максим Шалунов.

Следующая игра «Локомотива» состоится 19 ноября. Ярославцы примут на домашнем льду «Шанхайских драконов».

Алла Чижова