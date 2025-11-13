Ozon и Wildberries не договорились о скидках на маркетплейсах

Российские маркетплейсы Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries & Russ (РВБ) не пришли к единому мнению по вопросу участия банков в бонусных программах онлайн-сервисов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Разногласие маркетплейсов затронуло формирование итоговой цены на товары в зависимости от способа оплаты покупателя, а также возможность сторонних банков участвовать в маркетинговых акциях на платформах.

По данным издания, Ozon предлагает обеспечить «недискриминационный» доступ банков к бонусным программам для потребителей. В конце октября текущего года компания открыла свою программу лояльности, к которой могут подключиться все желающие банки. Скидки на товар будут одинаковыми вне зависимости от того, какой картой пользуется потребитель. Средства, полученные от банков-партнеров, маркетплейс превращает в скидки для покупателей, заявил представитель Ozon.

РВБ, напротив, выступает за индивидуальные переговоры с финансовыми учреждениями. По словам представителя маркетплейса, совместные программы лояльности должны оставаться в рамках коммерческих отношений. Он назвал передачу скидок банкам абсурдом, сравнив это с гипотетическим требованием магазина «Пятерочка» предоставлять покупателю скидку по карте магазина «Лента».

Третий участник меморандума, российская онлайн-платформа для размещения объявлений «Авито», считает, что положения данного отдела документа неприменимы к площадке, поскольку цены назначают физлица. 11 ноября РВБ, Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Перечень добровольных обязательств сторон призван укрепить доверие между государством, бизнесом и пользователями, положить начало устойчивому развитию платформенной экономики РФ.