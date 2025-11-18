Минобороны: армия России взяла Цегельское и Нечаевку

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Цегельское в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне российское ведомство отчитывалось об установлении контроля над Гаем в Днепропетровской области, Двуречанским в Харьковской области и Платоновкой в Донецкой народной республике. Гай взят при наступательных действиях группировки войск «Восток», Двуречанское — группировки войск «Север», Платоновка — «Южной» группировки.