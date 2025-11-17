Вооруженные силы (ВС) России заняли населенные пункты Гай (Днепропетровская область), Двуречанское (Харьковская область) и Платоновка (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Село Гай заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Населенный пункт находится в Покровском районе Днепропетровской области. На прошлой неделе армия России заняла в районе села Орестополь и Даниловка. От райцентра Покровское до города Запорожье — менее 100 км по шоссе. Население села Гай, по данным украинской переписи 2001 года, составляло 60 человек. Как сообщили в ТАСС, с переходом населенного пункта под контроль ВС РФ российские войска получили под контроль участок местности площадью более 5 кв. км.

Поселок Двуречанское в Харьковской области, вблизи российско-украинской границы, заняли подразделения группировки войск «Север». По данным переписи 2001 года, население Двуречанского составляло 351 человек.

Село Платоновка взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Платоновка находится в Артемовском (украинское название — Бахмутский) районе ДНР. По данным переписи, в 2001 году ее население составляло 42 человека.

Степан Мельчаков