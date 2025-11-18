Время пути из Екатеринбурга в Москву сократится до 6,5 часов на новой магистрали

После строительства второй высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) время в пути из Москвы в Екатеринбург сократится до 6,5-8 часов, сообщили «РИА Новости». Сейчас поездка по обычной железной дороге занимает 25-28 часов.

РЖД представила на форуме «Транспорт России» презентацию проекта ВСМ-2 «Восток»: магистраль пройдет через Москву, Казань и Екатеринбург. Общая протяженность трассы составит около 1532 км. В презентации отмечается, что это значительно сократит время в пути и откроет новые возможности для пассажиров и бизнеса.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2028 году откроется первая в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург, маршрут которой пройдет по Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областям. Будет разработан новый высокоскоростной поезд, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Недавно на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) была начата сварка первого кузова такого поезда вместимостью более 460 пассажиров.

Ирина Пичурина