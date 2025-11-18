Плата за уход

В споре капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе и его бывшего клуба ПСЖ случился любопытный поворот. Форвард требует от парижан заплатить ему €263 млн. В эту сумму входят не выплаченные ему зарплата и премиальные, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде. В ответ ПСЖ в ходе начавшегося 18 ноября в Париже судебного рассмотрения спора выставил встречное требование — сразу на €440 млн. Именно такой ущерб, полагают в ПСЖ, футболист нанес клубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПСЖ считают, что его бывший футболист Килиан Мбаппе нанес клубу ущерб на €440 млн

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ПСЖ считают, что его бывший футболист Килиан Мбаппе нанес клубу ущерб на €440 млн

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Футбольный клуб ПСЖ потребовал от своего бывшего игрока Килиана Мбаппе выплаты компенсации в размере €440 млн. Такое требование было заявлено в ходе стартовавшего в понедельник в парижском суде по трудовым спорам рассмотрения иска, поданного самим футболистом. Отношения между Мбаппе, выступавшим за ПСЖ с 2017 года, и клубным руководством разладились еще в прошлом году, когда стало очевидно, что он не намерен продлевать истекающий контракт. Парижане же не горели желанием отпускать футболиста, рвавшегося в «Реал», бесплатно и пытались провернуть вариант с его продажей в саудовский «Аль-Хиляль» за €300 млн (это стало бы рекордной трансферной сделкой в истории футбола). Но для этого Мбаппе должен был продлить договор и согласиться на переход. Ничего из этого он не сделал и ушел в «Реал». Интересно, что на спортивных результатах ПСЖ уход его главной звезды сказался более чем положительно,— в мае этого года парижане впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. Знали бы в Париже, что все сложится именно так, не держались бы за футболиста.

Пару месяцев спустя после переезда в Мадрид Мбаппе подал жалобу в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP), заявив, что ПСЖ недоплатил ему €55 млн.

LFP, рассмотрев дело, встала на сторону игрока, предписав клубу отдать деньги. ПСЖ подал апелляцию в Федерацию футбола Франции (FFF), но отмены решения не добился. Весной этого года Мбаппе обратился уже в прокуратуру Парижа, обвинив руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта, рассказав, что в отношении него применялась так называемая тактика лофта — изоляция спортсмена от коллектива. Его как бы отправляют на необорудованный чердак (loft с французского переводится как «чердак») в качестве наказания. Перед стартом сезона-2023/24 его не взяли с командой в предсезонное турне по Японии и Южной Корее, отправив тренироваться с резервистами. Потом еще и не заявили на матч первого тура чемпионата Франции.

В досудебном порядке стороны конфликт урегулировать не смогли, и Мбаппе пошел в суд, где потребовал уже €263 млн. Сумма сложилась из невыплаченной зарплаты, премиальных, а также компенсации за причиненные моральные страдания и ущерба, нанесенного имиджу. Но адвокаты ПСЖ, как пояснил Рено Семерджян, один из семи юристов, представляющих интересы клуба (Мбаппе нанял «всего» четырех адвокатов), уверены, что это именно Мбаппе должен парижанам. Причем значительно больше, чем все его состояние — различные источники оценивают его примерно в €250 млн. «Мы действительно требуем €440 млн»,— заявил адвокат Семерджян AFP после заседания. Он пояснил, что большая часть этой суммы, а именно €300 млн,— это выгода, упущенная клубом из-за отказа Мбаппе от перехода в «Аль-Хиляль». Остальное — покрытие ущерба, нанесенного имиджу клуба, а также компенсация за якобы допущенные футболистом нарушения договоренностей.

Клуб настаивает на том, что форвард согласился не требовать с ПСЖ долги по зарплате и невыплаченные ему бонусы.

В заявлении самого ПСЖ отмечается, что игрок, который «пользовался исключительными условиями в команде», намеренно вводил в заблуждение клубное руководство, не признаваясь, что уже окончательно решил перебраться в «Реал» еще в 2023 году. В ПСЖ такое поведение считают злоупотреблением доверием. Впрочем, сам Мбаппе настаивает на том, что ничего не скрывал и уж точно не обещал отказаться от причитающихся ему по контракту выплат.

Рассмотрение спора между Мбаппе и ПСЖ обещает быть недолгим. Ожидается, что суд вынесет решение уже в середине декабря.

Александр Петров