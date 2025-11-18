Два поезда в Петербург задерживаются по техническим причинам из-за ЧП под Тверью
Следующие в Петербург два пассажирских поезда задерживаются по техническим причинам из-за ЧП на перегоне Академическая — Бушевец в Тверской области. Задержка в пути в настоящий момент составляет один час, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Речь идет о поезде № 100 сообщением Адлер — Санкт-Петербург и № 748 сообщением Москва — Санкт-Петербург.
Причина случившегося не называется. Железнодорожники предпринимают меры для сокращения времени задержки поездов, заявили в ОЖД.