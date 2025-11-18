Верховный суд Татарстана признал приговор бывшего руководителя Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова законным и обоснованным и оставил без изменения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экс-глава Кировского и Московского районов Казани не смог обжаловать приговор

В июле этого года Советский суд признал бывшего главу виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Господина Миронова приговорили к двум годам лишения свободы и запретили в течение 2,5 лет занимать управленческие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, однако суд освободил фигуранта от наказания, т.к. он фактически отбыл его в период нахождения под арестом.

В марте 2024 года прокуратура Татарстана потребовала увольнения господина Миронова по причине утраты доверия. В августе того же года господин Миронов был задержан и помещен под стражу. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий с ущербом для МУП «ДРЭУ Кировского района» и администрации Кировского и Московского районов на сумму 2,6 млн руб.

Анна Кайдалова