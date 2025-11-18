В Ипатовском округе двое 18-летних обвиняются в 37 эпизодах сбыта наркотиков

В Ипатовском округе Ставрополья двух 18-летних молодых людей обвиняют в 37 эпизодах покушений на сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенных группой лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

По версии следствия, фигуранты в сентябре 2025 года выступали курьерами, планируя сбыть наркотики через систему закладок на территории города Ипатово. Сотрудники полиции задержали подростков до того, как преступные действия были доведены до конца.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и подпунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за покушение на сбыт наркотиков в значительном размере группой лиц. Следственный комитет России ходатайствовал об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд поддержал. В ходе допросов обвиняемые признали свою вину полностью и выразили раскаяние.

Расследование дела продолжается: следователи проводят процессуальные действия для сбора доказательств. Следственный комитет предупреждает население об ответственности за незаконный оборот наркотиков — это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Правоохранительные органы призывают граждан не совершать необдуманных поступков, чтобы избежать тяжелых последствий.

По данным правоохранителей, организованная схема сбыта наркотиков через курьеров и тайники была выявлена благодаря оперативным мероприятиям. Общее число эпизодов преступной деятельности свидетельствует о системном характере противоправных действий, направленных на распространение веществ в крупном объеме. Подробности и точные виды наркотиков в материалах следствия пока не раскрываются. В случае доказательства вины молодым людям грозит серьезное наказание в соответствии с российским законодательством.

Станислав Маслаков