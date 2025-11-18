Татьяна Савинова рассказала о причинах закрытия роддома на ул. Дагестанская
Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что планировка стационара №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) на ул. Дагестанская, 3 «фундаментально» не соответствует современным требованиям к родильному дому. «Организаторы здравоохранения Свердловской области понимали это четко. Как написали нам наши федеральные коллеги в рамках аудита, этот роддом надо закрывать немедленно, если нас интересуют вопросы безопасности медицинской деятельности»,— сказала она на заседании заксобрания Свердловской области.
Татьяна Савинова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам Татьяны Савиновой, информация о том, что этот стационар принимает 30% всех родов в Екатеринбурге, не соответствует действительности — за девять месяцев там прошло 2 тыс. родов из 29 тыс. Она также отметила, что не существует нормативов, по которым роддом должен находиться в микрорайоне проживания. «Существует маршрутизация, которая определена Минздравом России. В этом году мы достигли исторически низкого уровня младенческой смертности в Свердловской области, и он связан как раз с максимальной маршрутизацией. Мы будем ее усиливать, потому что чем больше родов мы принимаем в перинатальных центрах, тем больше шансов спасти жизнь новорожденного и его матери»,— добавила министр. К таким центрам в регионе относятся НИИ ОММ, Областной перинатальный центр и стационар на ул. Комвузовской, 3. Там рождается 52% детей, при этом там могут оказать любую помощь новорожденным и матерям с патологиями.
Ранее в областном минздраве сообщили о прекращении работы стационара №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ), который находится на ул. Дагестанская, 3: согласно современным требованиям, все помещения, в которых оказывается неотложная помощь, должны располагаться на одном этаже. В связи с закрытием часть медиков перешла на работу в стационар на ул. Комвузовская, остальным планировали предоставить дополнительные выплаты при увольнении.