На Уралвагонзаводе сократят штат сотрудников на 10%

В ходе реструктуризации на Уралвагонзаводе (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область) сократят 10% сотрудников — приказ был подписан 7 октября и должен быть исполнен до февраля следующего года, передает портал Е1. Информацию о сокращении подтвердили на предприятии.

Согласно документу, сокращения в результате оптимизации коснутся центров, служб, управлений, институтов, отделов общества, будут упразднены в структурных подразделениях вакантные штатные единицы руководителей, специалистов и служащих. Сотрудникам, которые попадут под сокращение, выплатят до трех средних месячных зарплат. При этом предложения о том, кто попадет под сокращение, будет рассматривать специальная комиссия. На Уралвагонзаводе также отметили, что продолжат искать новых сотрудников, в частности, высококвалифицированных специалистов и опытных рабочих с дефицитными специальностями.

Напомним, на Уралвагонзаводе также планируют перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на производство гражданской продукции. Сотрудникам с вагонного производства предложено переводиться на другие направления, где есть заказы, а также пройти переобучение на новые рабочие профессии.

Ирина Пичурина