В четвертый раз объявлены торги на строительство детсада в белгородской Терновке

Министерство строительства Белгородской области в четвертый раз объявило аукцион на строительство детского сада в селе Терновка Яковлевского городского округа. Начальная цена контракта — 291 млн руб. Это стало известно из данных портала госзакупок.

Источник финансирования — субсидии из бюджета. Согласно документации, с даты заключения контракта до 4 декабря 2026 года подрядчику предстоит построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м, рассчитанное на 180 мест. Гарантийный срок на работы составит пять лет.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 30 октября, итоги подведут 31-го.

Все предыдущие торги на возведение детсада не состоялись из-за отсутствия участников. Первый и второй аукционы объявляли с начальной ценой 261 млн руб., третий — с предложением в 287,6 млн руб.

Кабира Гасанова