Если нужно…

подчеркнуть лидерство

Демонстрируя доминирующую позицию или желая выиграть в «стильной игре» с коллегами, выбирайте насыщенные цвета (например, красный) и крой с четкими линиями — это сигнал уверенности и силы.

убедить клиента

Для переговоров, где важно добиться решения в свою пользу, необходим безукоризненный деловой стиль и цвета, говорящие о «сильной позиции»,— синий, серый, черный.

создать доверительную атмосферу

Если ваша задача — наладить контакт и провести переговоры в комфортной обстановке, используйте мягкие оттенки, в частности оттенки коричневого и бежевого в сочетании с голубым. Многослойность, мягкие, слегка небрежные формы добавят уюта и помогут расположить к себе собеседника.

усилить эффект выступления

Белый цвет, символ чистоты и ясности, уместен в ситуациях, когда нужно подчеркнуть искренность и убедительность — например при защите своей позиции.

Дарья Малыгина, стилист-модельер