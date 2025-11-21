Не только по делу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

В ноябре и декабре рабочая атмосфера становится особенно напряженной: все стараются успеть все и сразу. И в этом ритме важно не только сохранять эффективность и уверенность в себе, но и оставаться стильным. Важными ориентирами станут материалы номера о главных тенденциях мужской и женской моды наступившего сезона — от дневных костюмов до нарядов на выход. Мы также нашли, где сшить или приобрести шубу из меха самого высокого качества и кашемир, чтобы не мерзнуть зимой. Рассказали, как одеться на переговоры, чтобы сразу расположить к себе собеседника, и где найти одежду и аксессуары, которые подчеркнут именно ваш стиль. Расспросили специалиста о том, как предотвратить выгорание на работе. Деловые люди поделились с нами историями о том, как увлечения стали для них источником вдохновения и поддержания баланса. В номере также есть пример того, как можно стильно оформить серьезный офис, и идея, куда пригласить партнеров на бранч, чтобы не только укрепить деловые отношения, но и хорошо провести время. Стоит также включить в свое расписание поход в театр. Например, на спектакль «Кабала святош», в котором одну из ролей сыграл Николай Цискаридзе — герой нашей кавер-стори и первый балетный артист, которого пригласили в МХТ им. Чехова на драматическую роль. Все это поможет сделать работу в последние месяцы года продуктивной, а жизнь нескучной.

