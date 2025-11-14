Подозреваемый в подготовке теракта на кладбище в Москве убил человека в Башкирии

Один из подозреваемых в подготовке покушения на высшего российского чиновника на Троекуровском кладбище в Москве совершил убийство в 2021 году, но скрылся от преследования на Украине. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, уроженец Таджикистана Шамсов получил российское гражданство в 2010 году. Через десять лет он убил человека в Башкирии, после чего сбежал на Украину. Помимо статьи об убийстве ему также вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия. Исполнителям, которые должны были оставить бомбу на кладбище, пишет ТАСС, Шамсов представился Русланом.

Это же имя упомянула другая задержанная на допросе ФСБ. Женщина говорила, что познакомилась с неким Русланом в мессенджере Imo. Во время переписки ей предложили совершить теракт на кладбище, когда высокопоставленный чиновник приедет на могилу родственников. Вместе с супругом женщина приехала в Москву, получила от куратора вазу с цветами с якобы встроенной видеокамерой и установила ее в нужном месте на кладбище. Пару задержали. Имя и должность чиновника, на которого готовилось покушение, не приводится.