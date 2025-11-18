Обломки сбитого БПЛА упали на территории предприятия в Тамбовской области

Тамбовская область попала под удар БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на территории предприятия в Мичуринском округе региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.

По словам господина Первышова, при атаке обошлось без жертв. Степень ущерба предприятию еще не установлена.

При ударе дронов в Тамбовской области повреждена подстанция, добавил губернатор. Объект питает около 1 тыс. жителей. Сейчас на месте ЧП ведутся восстановительные работы.

Всего за ночь над Россией был сбит 31 беспилотник. Из них десять — в небе над Тамбовской областью.