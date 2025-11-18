«Ведомости»: для гостиничного бизнеса снизят штрафы за миграционный учет

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) добавят две статьи об ответственности для юрлиц и ИП, предоставляющих гостиничные услуги, сообщают «Ведомости». Поправки подготовило Минэкономики. Предлагаемые им штрафы будут ниже тех, которые установлены законом сейчас.

Отели обязаны ставить на миграционный учет иностранных граждан в течение одного рабочего дня после их заселения, подавая данные в МВД, а потом снимать их с учета в течение одного рабочего дня после выезда. Первая вводимая статья — 18.91 КоАП. Она вводит штрафы за нарушение сроков представления уведомлений о прибытии или убытии иностранцев и лиц без гражданства. Если отельер единожды не уведомил МВД в течение дня, ему грозит штраф в 80 тыс. – 100 тыс. руб., если это повторилось в течение двух дней — 160 тыс. — 200 тыс. руб., а после сумма растет до 400 тыс. — 500 тыс. руб.

Вторая статья — 19.15 КоАП. Она регулирует несоблюдение сроков представления данных о регистрации и снятии с учета граждан. За нарушение до одного дня вынесут предупреждение или штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. За повторное нарушение сумма может вырасти до 40 тыс. — 60 тыс. руб.

17 ноября поправки одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Их суть — в «оптимизации административной ответственности юрлиц и ИП», пояснил представитель Минэкономики. Сейчас юрлицам грозит штраф в 400 тыс. — 500 тыс. руб. (по ч. 4 ст. 18.9 КоАП; нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства) или 250 тыс. — 750 тыс. руб. (по ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП; нарушение правил регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении). В итоге штрафы могут превышать доход от сдачи номера в 35–60 раз, пожаловался гендиректор Azimut Hotel Максим Бродовский.

