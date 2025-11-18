МИД России изучает решение австралийского суда по зданию посольства в Канберре

Россия внимательно изучает решение Высокого суда Австралии, отказавшего РФ в праве на земельный участок для строительства нового комплекса здания посольства в Канберре. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести австралийские СМИ»,— уточнили «РИА Новости» во внешнеполитическом ведомстве.

Судебные разбирательства по иску российского правительства длились более двух лет. 12 ноября Высокий суд Австралии признал действительным закон «О внутренних делах» 2023 года. Этот закон был введен после того, как суд пресек предыдущие попытки местных властей расторгнуть договор аренды участка под строительство посольства в районе Ярраламла в Канберре.

В МИД России подчеркнули, что австралийские власти безосновательно называли решение «соображениями национальной безопасности», принятыми по рекомендации спецслужб. Россия получила участок для строительства еще в 2008 году.