В Государственный совет Татарстана внесен законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот с 2026 до 2030 года для гостиничной отрасли республики. Документ подготовлен депутатом Госсовета республики Камилем Нугаевым и находится на предварительном рассмотрении.

В Татарстане предложили продлить налоговые льготы для гостиниц до 2030 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане предложили продлить налоговые льготы для гостиниц до 2030 года

Предлагается освободить от налога на имущество объекты гостиничной инфраструктуры, введенные в эксплуатацию с 2024 года, имеющие категорию не ниже «трех звезд» и минимум 50 номеров.

В пояснительной записке отмечается, что продление льгот необходимо для увеличения туристического потенциала региона и привлечения долгосрочных инвестиций. Отсрочка налоговых обязательств позволит ускорить строительство новых гостиниц, создаст рабочие места и позволит снизить себестоимость номеров.

Временное снижение налоговых поступлений будет компенсировано ростом инвестиций, развитием смежных отраслей и увеличением доли легального сегмента размещения.

Ранее сообщалось, что в Казани 4,5 тыс. горожан сдают туристам 11 тыс. квартир, при этом средняя загрузка гостиниц и отелей города составляет 57%.

Анна Кайдалова