В Казани 4,5 тыс. горожан сдают туристам 11 тыс. квартир. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, данные предоставила платформа «Авито».

Казанцы сдают туристам 11 тысяч квартир

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Краткосрочная аренда приносит в город значительный денежный поток и стала заметной частью экономики. При этом доходы собственников пока не облагаются налогами.

Ранее платформы «Авито Путешествия» и «Яндекс Путешествия» не раскрыли «Ъ Волге-Урал» подробные данные о количестве квартир, сдаваемых посуточно в Казани.

Средняя загрузка гостиниц и отелей Казани составила 57%. Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова связывает снижение показателей загрузки с растущим интересом гостей Казани к аренде квартир.

Анна Кайдалова