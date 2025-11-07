Чья земля, того и в СИЗО

Главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова отправили в СИЗО по делу о взяточничестве. По версии следствия, он помог местному бизнесмену и депутату оформить землю в долгосрочную аренду, за что последний оказал чиновнику «услуги имущественного характера» более чем на 500 тыс. руб. Господин Русинов вину не признает. Власти республики содействуют следствию. Чиновника отправили под стражу на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 7 ноября, Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО 51-летнего главу Завьяловского района Удмуртии Константина Русинова. Он обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) за передачу земельных участков под Ижевском местному коммерсанту. Свою вину чиновник не признал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Предполагаемая взятка — услуги имущественного характера на 504,4 тыс. руб. Следствие считает, что Константину Русинову их оказал руководитель коммерческой фирмы и депутата, чье ФИО не озвучивается. В СКР отметили, что «в отношении взяткодателя будет принято процессуальное решение».

По версии следствия, за это господин Русинов помог бизнесмену получить в долгосрочную аренду земельные участки в Завьяловском районе. Сверх этого, считает СКР, чиновник оказывал депутату «общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности».

Судебная инстанция решила отправить господина Русинова в СИЗО на два месяца, до 6 января. Подсудимый и его адвокат возражали против ходатайства следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Отметим, что на заседании задержанный находился в свитшоте «Мы из Удмуртии».

Как банкир стал главным по району: биографическая справка Константина Русинова Глава Завьяловского района Константин Русинов родился в 1974 году. Он окончил ИжГТУ, факультет «Менеджмент и маркетинг» по специальности «Экономика и управление на предприятии» в 1996 году. После чего обучался в аспирантуре ИжГТУ до 2000 года. С 1996 года по 2001 год занимался оперативно-розыскной деятельностью Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) в сфере кредитно-финансовой экономики Удмуртии. Следующие 13 лет (2001-2014) занимал различные должности в отделениях регионального Сбербанка. В 2014-2015 годах был управляющим отделением финансовой организацией в Бирске. В 2015-2019 — директор «ВТБ Страхование» (сейчас «Газпром страхование») в Удмуртии. В 2018 году Константин Русинов стал победителем первого открытого конкурса управленцев «Команда Удмуртии». Фактически Константин Русинов сменил в должности главы Завьяловского района Андрея Коняшина, который ушел в отставку по собственному желанию после восьми лет работы, 9 апреля 2019 года. До окончания срока полномочий он не доработал два года. По словам собеседников «Ъ-Удмуртия», это решение было принято по настоятельному требованию со стороны администрации главы и правительства Удмуртии, у которой к Андрей Коняшину были претензии в части воплощения в жизнь некоторых решений, принятых на уровне республики. И. о. главы района после отставки господина Коняшина стал Сергей Ожегов. Конкурс на замещение должности был объявлен через четыре месяца, в августе 2019 года. Тогда на пост главы претендовали 12 кандидатов. В конкурсе победил Константин Русинов. Он возглавил муниципалитет в октябре 2019 года.

Константин Русинов был задержан сотрудниками УФСБ вчера, 6 ноября. Силовики уложили чиновника лицом в пол, после чего привезли на допрос в СУ СКР. В ходе следствия были допрошены свидетели и проведены обыски по месту жительства и работы. Сейчас следователи ищут дополнительные факты превышения Константином Русиновым должностных полномочий и хищений при исполнении муниципальных контрактов.

На арест руководителя Завьяловского района отреагировали в администрации главы и правительства (АГИП) Удмуртии. «Мы со своей стороны оказываем полное содействие,— заявил руководитель АГИП Александр Журавлев в эфире ТРК “Моя Удмуртия”.— Наша позиция: представитель власти любого уровня должен работать в рамках закона, только на благо республики и в интересах ее жителей».

Оперативно получить комментарий защитника Константина Русинова «Ъ-Удмуртия» не удалось. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.