В Херсонской области задержаны две подозреваемые в передаче сведений об армии РФ

Сотрудники ФСБ задержали двух жительниц Херсонской области. Их подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о вооруженных силах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, женщины через мессенджер Telegram передавали сотрудникам Главного управления разведки Украины информацию о местонахождении военнослужащих РФ, маршрутах передвижения российской военной техники. Целью передачи, уточнили в ФСБ, «нанесение потерь личному составу, уничтожение вооружения и срыв выполнения боевых задач».

Задержанные заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). По указанной статье грозит до 20 лет лишения свободы.