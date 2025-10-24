Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Курска ищут банк для открытия кредитной линии на 200 млн рублей

Комитет финансов мэрии Курска объявил аукцион на открытие городу кредитной линии с лимитом 200 млн руб. на год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 40,6 млн руб. Процентная ставка по возобновляемой кредитной линии — плавающая. Кредит необходим мэрии, чтобы покрыть дефицит муниципального бюджета и погасить долговые обязательства.

Заявки на участие в аукционе подаются до 31 октября. Итоги подведут 5 ноября.

С начала года мэрией Курска объявлено 16 аукционов на открытие кредитных линий на общую сумму 5 млрд руб. Четыре аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок. Еще четыре контракта со Сбербанком на 1,3 млрд руб. исполнены и расторгнуты. Два контракта на 250 млн руб. достались Совкомбанку, один на 300 млн руб. — банку ПСБ.

Два дня назад мэрия Белгорода начала искать подрядчика для открытия кредитной линии с лимитом 1,4 млрд руб. на два года.

Егор Якимов