«Квадраты» покатились вниз

Продажи квартир на первичном рынке Ижевска за первое полугодие 2025 года к аналогичному периоду 2024-го снизились на 50%, на вторичном — на 80%. Одним из основных факторов эксперты и участники рынка называют отмену программ господдержки и ужесточение условий получения «семейной ипотеки», а также высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Риэлторские агентства отмечают, что на вторичном рынке спрос есть только на жилье стоимостью до 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи квартир на первичном рынке недвижимости Ижевска по итогам шести месяцев 2025 года сократились вдвое относительно первого полугодия 2024 года — до 117,3 тыс. кв. м, следует из исследования IT-компании «Философт», специализирующийся в сфере цифровизации девелопмента. Отрицательную динамику в компании связали с завершением действия общедоступной программы льготной ипотеки с господдержкой под 8% и ужесточением условий для получения «семейной ипотеки» в июле 2024 года.

Аналитики компании указывают, что Ижевск показывает один из самых высоких темпов роста цены за 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в России — +17% за год, до 124,2 тыс. руб. за «квадрат» в июне 2025 года. «Рост себестоимости строительства, инфляционное давление и ограниченное предложение привели к тому, что в июне вновь зафиксированы максимальные цены с начала года во многих регионах»,— говорится в сообщении.

Для сравнения: в Перми рост цены 1 кв. м на первичном рынке недвижимости за год составил 13% (до 152 тыс. руб.), в Кирове — на 10,5% (до 126 тыс. руб.), в Нижнем Новгороде — на 11,5% (до 184,5 тыс. руб.).

«Банки в Кирове, Ижевске и Перми чаще используют гибридные схемы (льготные программы + рыночные ставки от 23–32%). Доходы населения в этих регионах ниже, что снижает одобряемость рыночных кредитов и повышает важность льгот»,— отмечают аналитики компании.

Вывод жилья в новостройках в продажу застройщиками в первом полугодии также сократился вдвое — до 89,8 тыс. кв. м, сообщили в компании «Объектив.рф». Суммарно — 2 тыс. лотов. Всего на «первичке» в Ижевске сейчас представлено более 422 тыс. кв. м, или 8,5 тыс. лотов жилья. «В случае оживления спроса на новостройки реализация накопленных остатков даст девелоперам время для запуска новых проектов»,— считает глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая.

Из данных ЦБ РФ следует, что число ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям республики, сократилось на 57% в первом полугодии 2025 года к аналогичному периоду 2024 года. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», в январе—июне 2024 года жителям Удмуртии их выдали более 11,5 тыс., за первые шесть месяцев 2025 года — 4,9 тыс. Аналитический центр федерального портала «Дом.рф» прогнозирует снижение общего объема выдачи ипотечных кредитов в России в 2025 году на 20% к результатам 2024 года.

При этом ввод жилья в эксплуатацию, по данным минстроя Удмуртии, в первом полугодии 2025 года вырос на 2% к аналогичному периоду 2024 года — до 752 тыс. кв. м. На душу населения этот показатель составил 527 кв. м, что на 47,6% выше среднероссийского уровня.

Только некоторые участники регионального рынка подтвердили «Ъ-Удмуртия» информацию о падении продаж недвижимости, в ряде компаний ситуацию охарактеризовали как стабильную. Замдиректора Центра продаж новостроек загородной недвижимости «Флэтхаус» Юлия Горшунова отметила сокращение продаж в компании на 35% к результатам первого полугодия 2025 года. Директор по экономике федерального девелопера «Железно» Ярослав Шеин, напротив, утверждает, что продажи квартир компании сохранились на уровне 2024 года, «несмотря на аномальный рост спроса» накануне отмены ипотеки под 8% — в мае—июне 2024 года.

Руководитель отдела продаж ГК «Федерация» Анна Тоубкина отмечает падение продаж на 40%. «Основной объем наших текущих продаж формируется за счет семейной и IT-ипотеки»,— добавила представитель девелопера.

Среди основных причин падения продаж госпожа Тоубкина называет по-прежнему высокий уровень ключевой ставки ЦБ — сейчас она составляет 18%, стагнацию вторичного рынка, снижение потребительской уверенности и ужесточение требований банков к выдаче ипотечных кредитов.

Константин Бекреев, руководитель отдела продаж девелоперской компании Kalinka group отметил снижение динамики продаж по квартирам застройщика, планируемым к сдаче в эксплуатацию в 2027–2028 годах. При этом по новостройкам, готовящимся к сдаче в текущем году, девелопер, напротив, фиксирует повышение спроса в сравнении с прошлым годом. С начала года у компании стартовало два новых проекта ЖК.

Среди факторов, повлиявших на общее падение продаж на рынке недвижимости Удмуртии, помимо сокращения программ льготной ипотеки, господин Бекреев отмечает высокую ключевую ставку, рост процентов по депозитным вкладам в первом полугодии 2025 года, большое число лотов недвижимости на рынке Ижевска со сроком сдачи в 2025 году.

Падение спроса на новостройки, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2027–2028 годах, девелопер объясняет ростом стоимости квадратного метра жилья. По словам господина Бекреева, на это, в свою очередь, повлияли высокие ставки по проектному финансированию и повышение стоимости стройматериалов.

«Считаю, что сокращение продаж недвижимости в целом по региону продолжится и в 2026 году. Текущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% на ситуацию не повлияет. Существенной помощью со стороны федеральных и региональных властей стали бы дополнительные целевые программы господдержки, в том числе для участников СВО и госслужащих, а также расширение условий предоставления семейной ипотеки»,— заключил Константин Бекреев.

Директор агентства «Народный риэлтор» Александр Шадрин отмечает, что продажи в компании сократились на 30% к первому полугодию 2024 года. Среди основных причин он также отмечает переориентацию жителей с покупки жилья в новостройках на депозитные вклады.

По словам руководителя риэлторского агентства, более сложная ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости — в компании они упали примерно в пять раз.

«Рынок “вторички” в Ижевске “стоит колом”. Последние два месяца спрос есть только на самое дешевое жилье — до 4 млн руб. максимум. Все, что выше 5,5 млн руб., стоит мертво, особенно старые дома типа сталинок. Квартиры выше 10 млн руб. тоже почти не покупают даже с дизайнерским ремонтом»,— добавил господин Шадрин.

Напомним, Ижевск занял второе место в рейтинге городов России по росту цен на вторичном рынке недвижимости в первом полугодии 2025 года, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG. За этот период стоимость 1 кв. м на «вторичке» в столице Удмуртии увеличилась на 6,3%, достигнув 98,4 тыс. руб.

Руководитель союза строителей Удмуртии Александр Ходырев назвал сокращение программ ипотечного кредитования и ужесточение условий их получения фактором оказавшим существенное негативное влияние на рынок. По прогнозу эксперта, снижение динамики продаж квартир в новостройках и на вторичном рынке Ижевска сохранится как минимум до середины 2026 года.

Дмитрий Горбунов