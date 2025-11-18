«Времена Байдена ушли не окончательно»

Нам нечего скрывать: в США продолжает развиваться скандал вокруг так называемых файлов Джеффри Эпштейна. Дональд Трамп в итоге дал добро на их публикацию. На этом фоне президент поддержал законопроект о жестких санкциях против партнеров России. Конгресс уже начал соответствующую работу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что главу Белого дома вынуждают ужесточить позицию в отношении Москвы.

Дональд Трамп вынужден отвлекаться от строительства нового мира на внутренние проблемы. Не только украинская власть оказалась в центре скандала, но и в Америке в этой части не все спокойно. По традиции, за неимением времени, не будем вдаваться в подробности так называемого дела Эпштейна. Каждый может изучить проблему самостоятельно. Важны последствия, а они есть. Для начала нужно сказать, что, похоже, окончательно рассыпается пресловутая коалиция MAGA.

47-й президент Соединенных Штатов рассорился со своей чуть ли не самой преданной сторонницей Марджори Тейлор Грин. Теперь он не щадит в ее адрес различных эпитетов. В ответ звучат обвинения в отказе от главного принципа — «Сделаем Америку снова великой». А все почему? Потому что она фактически приняла сторону демократов, требуя обнародовать эти самые файлы Эпштейна. Трамп в итоге согласился, мол, нам нечего скрывать. Хотя только что был против. Но причем же здесь Россия, Украина и все, что вокруг них?

Вспоминаем первый срок Дональда Трампа: тогда он тоже встречался с Владимиром Путиным, обещал с ним поладить, выстроить новую модель отношений. В итоге принял самые жесткие санкции. Демократы и другие противники правого президента и тогда, и сейчас, по сути, используют один и тот же тезис — «Трамп играет на стороне Москвы». По разным причинам: то ли там есть на него компромат, то ли еще что-нибудь похожее. Как бы то ни было, файлы Эпштейна дают прямую возможность сделать президента более сговорчивым и склонным к компромиссу. К слову, упомянутая выше Тейлор Грин считается одним из главных противников помощи Украине. И вот Дональд Трамп достаточно неожиданно поддержал законопроект о санкциях против партнеров России. Подобный документ, как мы знаем, уже рассматривался Конгрессом, но был в итоге заморожен, в том числе из-за негатива со стороны самого Трампа, но теперь он за.

Есть версия, что многие в США и за их пределами (не только демократы) недовольны позицией Трампа и хотят возвращения времен Джо Байдена, пусть даже частично. Здесь не только Украина и Россия, хотя это не последний фактор. Объединенной Европе явно не хватает денег, чтобы помогать союзнику по новой модели главы Белого дома, а также вооружаться самим, то есть тратить на это колоссальные средства. Конфисковать российские активы они не решаются, значит, нужно решать вопрос по-другому, использовать разные рычаги давления, в том числе политические. Так это или нет, гадать нет смысла.

Кроме того, в странах западного мира, назовем это так, принято считаться с общественным мнением. Пусть оно не логично, пусть избранному лидеру это категорически не нравится, но приходится. Особенно на фоне последних успехов Демпартии на выборах, в том числе в Нью-Йорке, где мэром станет совсем неоднозначный кандидат. Республиканская партия также проиграла губернаторские выборы в Нью-Джерси и Вирджинии. Плюс впереди промежуточные выборы в Конгресс. Так что времена Байдена, возможно, ушли, но очень может быть, что не окончательно.

