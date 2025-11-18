Суд арестовал счета московской компании «Строй.ка» по иску мэрии Магнитогорска

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск управления капитального строительства Магнитогорска к московскому ООО «Строй.ка» о взыскании 889,2 млн руб. за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Предварительное заседание назначено на 22 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, суд по ходатайству администрации принял обеспечительные меры, арестовав деньги и имущество «Строй.ки» на сумму, предъявленную истцом. Запрет не распространяется на налоговые платежи, страховые взносы, медстрахование, зарплату сотрудникам и иные выплаты, которые связаны с трудовыми отношениями и хозяйственной деятельностью компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», администрация Магнитогорска подала заявление 11 ноября этого года. По данным суда, она намерена взыскать 889 млн руб. неосновательного обогащения, полученного ООО «Строй.ка» по контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне в Магнитогорске. Договор на возведение объекта стороны подписали в сентябре 2024 года. В октябре 2025-го выяснилось, что работы на строительной площадке практически прекратились: на месте не было ни рабочей техники, ни персонала.

В строительстве также участвовала еще одна компания — московское ООО «КДС». По словам генерального директора ООО «Строй.ка», именно субподрядчик прекратил работы на участке и скрылся с деньгами.

Ольга Воробьева