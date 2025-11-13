«Строй.ка» переместилась в суд

Администрация Магнитогорска подала заявление в арбитражный суд региона о взыскании более 889,2 млн руб. с московской компании «Строй.ка». Организация являлась генподрядчиком строительства физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном. Контракт по цене почти 2 млрд руб. ранее был расторгнут по инициативе заказчика из-за срыва сроков сдачи объекта. Работы на стройплощадке прекратились спустя восемь месяцев после подписания договора, а подрядчик из выплаченных 1 млрд руб. исполнил обязательства лишь на 119,7 млн руб. «Строй.ка» не согласна с иском, так как, по словам представителя компании, ответственность за срыв контракта лежит на субподрядчике, который исчез с деньгами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Управление капитального строительства Магнитогорска намерено взыскать более 889,2 млн руб. с московского подрядчика ООО «Строй.ка». Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд Челябинской области 11 ноября. Оно оставлено без движения до 12 декабря, указано в картотеке дел.

По данным пресс-службы арбитражного суда, сумма предъявленных требований — это неосновательное обогащение, полученное компанией по контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в 149 микрорайоне в Магнитогорске.

Договор управление капитального строительства города заключило с ООО «Строй.ка» в сентябре 2024 года. Компания была единственным участником аукциона на строительство ФОК. Начальная цена контракта составила более 1,9 млрд руб. Подрядчик не стал снижать стоимость. По данным сайта госзакупок, заявка единственного участника торгов не соответствовала требованиям и ее отклонили, но администрация Магнитогорска согласовала заключение контракта с компанией как с единственным поставщиком.

Готовый ФОК планировалось сдать в ноябре 2027 года, но в октябре этого года заказчик решил расторгнуть контракт из-за нарушения сроков его исполнения. На портале госзакупок указано, что заказчик фактически оплатил по контракту более 1 млрд руб., а обязательства исполнены всего на 119,7 млн руб. Согласно документам с сайта госзакупок, в ходе осмотра стройплощадки выяснилось, что в октябре 2025 года работы фактически прекратились: техники, оборудования, рабочих и инженерных служб на месте не было. Ранее администрация Магнитогорска неоднократно направляла в адрес подрядчика претензии из-за срыва сроков работ, начислив компании неустойки на общую сумму более 1,8 млн руб.

В ноябре этого года федеральная антимонопольная служба включила «Строй.ку» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

ООО «Строй.ка» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», соучредителями являются Александр Добрицкий и Сергей Писакин, которым принадлежит по 50% доли ООО. Последний возглавляет компанию. В «СПАРКе» указано, что в «Строй.ке» работает 100 человек на октябрь 2025 года. Выручка в 2024 году составила более 318,9 млн руб., а чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Гендиректор ООО «Строй.ка» Сергей Писакин в разговоре с «Ъ-Южный Урал» сообщил, что компания не согласна с исковыми требованиями администрации Магнитогорска. По его словам, ответственность за срыв строительства лежит на субподрядчике — ООО «КДС» (Москва), которое активно возводило ФОК до мая этого года, а затем без объяснений покинуло стройплощадку. На сегодня фундамент комплекса готов всего на 60%.

«Субподрядчик привлекался в соответствии с условиями контракта. Он работал-работал и смылся. С нашей стороны на него поданы заявления в прокуратуру, региональные управления СК РФ и ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Перечисленные за работу деньги находились на казначейском счете, к которому у нас доступа нет, и не нами должны были контролироваться платежи. Сейчас выясняется, как субподрядчик вывел деньги, с чьей подачи и почему. Мы не понимаем, как их в таких количествах смогли обналичить и своровать»,— рассказал гендиректор «Строй.ки» «Ъ-Южный Урал».

Администрация Магнитогорска от комментариев по поводу иска и строительства ФОК отказалась. Телефоны ООО «КДС», размещенные в открытых источниках, недоступны.

ООО «КДС» зарегистрировано в Москве в 2023 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем и гендиректором компании является Джейхун Садыгов Илтифат Оглы. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Данных о заключенных госконтрактах нет. Выручка «КДС» в 2024 году составила 472 млн руб., чистая прибыль — 11,1 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году ООО «КДС» участвует в качестве ответчика в пяти арбитражных делах. Ему предъявили требования на общую сумму более 945 млн руб. Среди истцов в том числе ООО «Строй.ка».

Физкультурной-оздоровительный комплекс с бассейном строится в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Общая площадь застройки составляет более 4,1 тыс. кв. м. Согласно проектной документации, это будет пятиэтажный комплекс, который сможет принимать до 180 человек в смену. На первом этаже разместят вестибюль, кассы, буфет на 32 места, гардеробную и медкабинет, на остальных — душевые, раздевалки, сауны, массажные кабинеты, батутный зал для подготовительных занятий, тренажерный зал и другие помещения. Размер бассейна составит 52х25 м. Трибуны будут рассчитаны на 539 мест, еще 49 мест разместят на балконах.

Ольга Воробьева