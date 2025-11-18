Минприроды Удмуртии опровергло данные о нападении волков на местного жителя

Минприроды Удмуртии опровергло информацию о местном жителе, которого якобы загрызли волки возле одного из домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«В республике не зафиксировано ни одного подтвержденного случая нападения волков на человека. По всем случаям фиксации следов волков в охотничьих угодьях уже предприняты необходимые меры»,— говорится в сообщении ведомства. В минприроды уточнили, что угроза жизни и здоровью людей, а также домашних животных отсутствует.

Подобные публикации были замечены в неофициальных пабликах и других регионов, таких как Свердловская и Самарская области, Красноярский край. В фейковых постах прикреплены одинаковая фотография и текст, в комментариях — ссылка на видео с якобы нападением волков. В ЦУР подчеркнули, что это является рекламным кликбейтом и говорит о мошенничестве.

Напомним, в начале ноября специалисты ведомства обнаружили следы волков в охотничьих угодьях Увинского и Вавожского районах Удмуртии. Были предприняты меры по добыче хищников. Жителям рекомендовали не оставлять пищевых отходов в местах, доступным диким животным, не допускать выгульного содержания скота и держать домашних питомцев под постоянным присмотром.