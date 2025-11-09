Минприроды начал отлов волков в охотничьих угодьях двух районов Удмуртии

Следы волков обнаружили в охотничьих угодьях Увинского и Вавожского районов Удмуртии, предприняты меры по добыче хищников, сообщили в региональном минприроды. Угроза жизни и здоровью людей отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Чтобы не привлекать хищников к жилью, строго следите за чистотой территории: никогда не оставляйте пищевые отходы, мусор или остатки корма для скота в местах, доступных диким животным»,— говорится в сообщении.

В ведомстве призвали не допускать выгульного содержания скота и птицы, держать под постоянным присмотром домашних животных, особенно после наступления сумерек, не допускать их нахождения у кромки леса.

«Если встреча все же произошла напоминаем, что при встрече с волком необходимо сохранять спокойствие. Постарайтесь удалиться, не поворачиваясь спиной и не делая резких движений»,— добавили в минприроды. При обнаружении следов волков или иных диких животных необходимо сообщить сотрудникам ведомства.