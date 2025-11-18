Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении части выделенных на трассу М-12 денег

Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявлено обвинение в хищении части денег, выделенных из бюджета на строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

С 2020 года Владимир Лавленцев занимал пост гендиректора АО «Стройтрансгаз». В сентябре того же года госкомпания «Автодор» заключила контракт со «Стройтрансгазом» на разработку сметы к М-12. Общая сумма договора превысила 53 млрд руб.

Размер ущерба составляет 2,5 млрд руб. В отношении Лавленцева возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). По делу также проходят экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.

Владимир Лавленцев и Игорь Шипицын вину не признают. Проворов и Тарасов написали явку с повинной. Потерпевшими по делу признаны «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство». Представители компаний заявили к обвиняемым иск на 3 млрд руб.