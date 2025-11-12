Учайкина переизбрана главой Свердловского отделения Союза театральных деятелей
Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области, режиссер и театральный менеджер Светлана Учайкина переизбрана председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ) на новый пятилетний срок, передает департамент информационной политики региона.
Светлана Учайкина
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Решение принято на отчетно-выборной конференции, прошедшей в Доме актера в Екатеринбурге. В голосовании участвовали 115 членов отделения — все единогласно поддержали ее кандидатуру. Были также избраны новый состав правления, контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на X (XXIV) съезд СТД России.
Свердловское региональное отделение СТД — одно из крупнейших в стране, уступая по численности только Москве и Санкт-Петербургу. Оно объединяет театральное сообщество 44 профессиональных театров Свердловской области и множество творческих коллективов и любительских сцен. Основная работа отделения — поддержка театров и содействие профессиональному росту актеров, режиссеров и художников.
По словам одного из источников «Ъ-Урал», Светлана Учайкина, а также министр образования Светлана Тренихина, в скором времени могут покинуть свердловское правительство.