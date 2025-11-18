Стубб: Европе рано или поздно придется начать прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Россией. При этом он призвал европейские страны продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать»,— отметил финский президент в интервью Politico.

Накануне Александр Стубб говорил, что в 2025 году прекращение огня на Украине маловероятно, а начало мирных переговоров следует ждать не ранее марта 2026 года. Сорвавшийся саммит в Будапеште он называл стратегической ошибкой Москвы. По словам господина Стубба, у российской стороны был шанс, но она его упустила.