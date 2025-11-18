Количество дилеров премиального бренда Tank в Петербурге сократилось до шести

В Петербурге закрылся один из дилерских центров китайского премиального бренда Tank. Теперь марка представлена в шести автосалонах города, обратил внимание AutoRun SPb.

Как уточнил автоэксперт Денис Гаврилов, завершил сотрудничество с брендом дилерский центр, который открылся осенью прошлого года на юге города. Это первый случай для Tank, когда автосалон марки прекратил работу в Петербурге, отметил господин Гаврилов.

В 2024 году Tank активно расширял дилерскую сеть в городе на Неве. Тогда количество автосалонов этой марки увеличилось с четырех до семи.

По итогам десяти месяцев текущего года Tank является наиболее популярным премиальным брендом в Петербурге и ведет борьбу за этот титул с Exeed. Разница в регистрациях новых автомобилей в январе-октябре между двумя этими марками составляет 29 машин (1035 против 1006).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в конце сентября в Петербурге реализовали первый подзаряжаемый гибридный внедорожник Tank 500.

Андрей Цедрик