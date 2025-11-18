Калужский завод «Кристалл» начнет розлив слабоалкогольных напитков

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» займется производством слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках, рассказали «Ъ» в компании. Завод планирует запустить линейку газированных коктейлей Oktagon Gin Tonic.

В год планируется выпускать до 80 млн единиц продукции, или около 2 млн декалитров (дал). Это позволит КЛВЗ увеличить выпуск спиртной продукции в два раза, уточнили на предприятии. По собственным данным, в 2024 году завод выпустил около 2,29 млн дал спиртного. По словам владельца КЛВЗ Павла Победкина, новый запуск должен помочь преодолеть последствия кризиса отрасли после роста акцизов.

Продажи слабоалкогольной продукции начали резко сокращаться после повышения акцизов в мае 2024 года. Тогда ставка на такие напитки была повышена в три раза, до 141 руб. за 1 литр. По данным Росалкогольтабакконтроля, в прошлом году выпуск такой продукции сократился на 56,1%, до 9,8 млн дал. Но из-за резкого снижения рентабельности производства коктейлей некоторые отраслевые компании начали переводить свою продукцию в другие категории.

