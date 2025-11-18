Рост цен на стройматериалы в Москве и Санкт-Петербурге резко замедлился

По итогам января—сентября 2025 года средняя стоимость материалов для отделки квартир в Москве составила 10,06 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив год к году 6,2%, подсчитали в Infoline. В Санкт-Петербурге рост составил 7,2%, до 10,89 тыс. руб. за 1 кв. м. Это увеличение для Москвы оказалось минимальным за пять лет, для Санкт-Петербурга — за три года.

За 2024 год расходы на материалы для ремонта жилья в упомянутых городах выросли на 15% и 11% соответственно. Директор по развитию флиппинга и ремонта «Самолет Плюс» Ефим Вайсберг оценивает рост цен на материалы в 7–8% против 12–13% годом ранее.

Также сокращается спрос на товары для строительства и ремонта. Согласно «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных), в январе — середине ноября количество покупок такой продукции снизилось на 5% год к году. В сентябре — середине ноября падение достигло уже 6%. Средний чек в категории за десять с половиной месяцев при этом вырос всего на 4%, до 9,4 тыс. руб.

Согласно Infoline, в Москве наиболее выраженным по итогам первых девяти месяцев года оказался рост цен на сантехнику — на 17,1% год к году. Следом идут герметики — 13,6% и керамическая плитка — 13,2%. Стоимость металлических изделий, напротив, сократилась. Наиболее затратная часть подготовки к ремонту — закупка строительных смесей, формирующих 30% бюджета на материалы. Их цена в Москве показала сдержанный рост — на 6,1%.

Подробности — в материале «Ъ» «Ремонт взял перерыв».