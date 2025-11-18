Власти Южной Кореи отрицают наличие враждебных планов в отношении КНДР

Правительство Республики Корея не планирует враждебных действий по отношению к КНДР, сообщила официальный представитель администрации южнокорейского президента Кан Ю Чжон. Так госпожа Чжон ответила на обвинения Южной Кореи со стороны КНДР в том, что та заключила с США агрессивный военный альянс.

«У нашего правительства нет намерения вести антагонистическую конфронтацию с Севером. Правительство последовательно прикладывает усилия ради снижения напряженности и восстановления доверия в межкорейских отношениях»,— сказала Кан Ю Чжон (цитата по ТАСС). Она добавила, что Южная Корея продолжит сотрудничать с США в сфере безопасности для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Перед этим агентство «Рёнхап» сообщило, что в Сеуле комментарий КНДР касательно соглашений Южной Кореи и США восприняли как сдержанный, поскольку он не носил характер официального заявления от имени правительственных чиновников. Северная Корея также не критиковала Трампа или президента Ли Чжэ Мёна напрямую.

Заявление северокорейской стороны передает ЦТАК. В нем указано, что власти Южной Кореи превращают страну в колонию США, открывая для них внутренний рынок. Намерение приобрести американские вооружения на $25 млрд и выделить $33 млрд на содержание американских войск на Корейском полуострове КНДР рассматривает как прямой вызов.

Эрнест Филипповский