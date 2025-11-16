Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин запросил доклад по факту истязания отцом своей дочери в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела об истязании ребенка в Екатеринбурге. Инцидент произошел на Вторчермете у дома на ул. Патриса Лумумбы, 38.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал портал Е1, камера домофона сняла диалог отца и его дочери. Девочка говорила отцу, что собирается идти в гости к тете, после этого отец начал ругать дочь и бить. На крики ребенка подошли прохожие и остановили мужчину.

Следственные органы СК России по Свердловской области уже начали расследование. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко отчитаться о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

