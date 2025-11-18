В Ставрополе появится терренкур протяженностью 18,5 километров

В Таманском лесу Ставрополя планируют создать терренкур протяженностью 18,5 км. Он будет состоять из семи троп, сообщил портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу города Ивана Ульянченко.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На территории терренкура установят скамейки, урны, велопарковки, информационные стенды и настилы. Для людей с ограниченными возможностями будет предусмотрен отдельный маршрут.

Таманский лес (Таманская лесная дача) находится в городской черте Ставрополя. Там растут граб, клен, ясень, ильм, дуб, кустарники бересклет, боярышник, бузина, жимолость. В лесу также находятся родники с искусственными бассейнами под открытым небом.

Мария Хоперская