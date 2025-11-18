Петербуржец попал в больницу после пожара в коммуналке на проспекте Большевиков

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел поздно вечером 17 ноября в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Большевиков, дом 11/19, поступил на пульт дежурного в 23:29, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в коммунальной квартире, в комнате площадью 16 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. м.

Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось около получаса. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы техники.

В результате пожара пострадал один человек, его госпитализировали в лечебное учреждение. Все подробности в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что житель Калининского района Петербурга погиб при пожаре в двухкомнатной квартире на Меншиковском проспекте.

Андрей Цедрик