Житель Калининского района погиб в результате пожара на Меншиковском проспекте

Квартирный пожар с погибшим произошел в ночь на 16 ноября в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Меншиковский проспект, дом 17, поступил на пульт дежурного в 00:46, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире общей площадью 44 кв. м, в комнате площадью 20 кв. метров происходило горение обстановки. Из опасной зоны пришлось эвакуировать двоих.

С огнем удалось справиться в 01:12 силами 19 спасателей и четырех единиц техники.

В результате пожара погиб мужчина. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик