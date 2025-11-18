Завершено расследование дела о даче взятки министру здравоохранения Кузбасса

В Кемерове завершили расследование дела о даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет и штраф) Дмитрию Беглову, ранее возглавлявшему министерство здравоохранения региона. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Кузбассу.

Как рассказали в прокуратуре региона, по версии следствия, 25 марта 2025 года обвиняемый в интересах индивидуального предпринимателя передал чиновнику, с которым состоял в дружеских отношениях, 120 тыс. руб. в качестве взятки. Вознаграждение полагалось за содействие в заключении договоров на поставку медизделий в одну из больниц Кемерова.

В жилище и на даче взяткодателя провели обыски, в ходе которых были изъяты 1,3 млн руб. Наличные арестованы в целях обеспечения исполнения приговора. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Расследование дела в отношении экс-министра, которое насчитывает дополнительные эпизоды взяток, продолжается. Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июня глава регионального минздрава Дмитрий Беглов объявил о своей добровольной отставке. 10 июня суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

