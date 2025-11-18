Белый дом судится с Калифорнией за право федеральных агентов скрывать лица

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд иск с требованием отменить недавно принятые в Калифорнии законы, которое не позволяют сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции носить маски и обязывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В Белом доме заявляют, что поправки в местное законодательство «ущемляют права и функциональные возможности федеральных агентов», передает Associated Press.

В администрации утверждают, что из-за этих законов сотрудники иммиграционной и таможенной служб подвергались слежке, а их семьям угрожали. Также, по мнению Белого дома, законы нарушают пункт Конституции США, который запрещает властям штатов регулировать деятельность федерального правительства. «Политика Калифорнии в отношении правоохранительных органов является дискриминационной... и направлена на создание рисков для наших агентов. Эти законы не могут оставаться в силе»,— заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

Федеральные агенты занимаются поиском и высылкой нелегальных мигрантов. Правозащитники считают действия федералов чересчур жестокими и проводят из-за этого протесты в Калифорнии. В Белом доме называли действия активистов «насильственным восстанием», и в июне Дональд Трамп распорядился отправить в штат 2 тыс. бойцов национальной гвардии для подавления митингов.

Эрнест Филипповский