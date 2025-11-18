Роспотребнадзор: более 45% населения России привито от гриппа

В России в рамках Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа привито свыше 66 млн человек, что составляет 45,2% от общего числа населения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули важность своевременной прививки для формирования иммунитета и защиты особенно уязвимых групп населения.

При этом Роспотребнадзор отметил сохраняющийся сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. За 46-ю неделю 2025 года зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Заболеваемость ОРВИ тоже демонстрирует рост. Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона. Это делает вакцинацию особенно актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания.

Кроме того, за 46-ю неделю зарегистрировано 7,1 тыс. случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики.

Перед началом сезонной эпидемии гриппа Минздрав решил обновить клинические рекомендации для врачей по диагностике и лечению заболевания.

Подробнее — в материале «Ъ» «К гриппу добавили осложнений».