К гриппу добавили осложнений

Перед началом сезонной эпидемии гриппа Минздрав решил обновить клинические рекомендации для врачей по диагностике и лечению заболевания. ПЦР-тесты рекомендуется проходить не только госпитализированным пациентам и пациентам из групп риска, но и всем гражданам с симптомами. Изменения коснулись и медикаментозного лечения: из рекомендуемых препаратов исчез «Кагоцел», но добавлен «Эргоферон». Пересмотрен перечень возможных осложнений, которые может вызвать грипп,— в их список вошли менингит, энцефалит, ложный круп, острая дыхательная недостаточность и отек головного мозга. Эпидемия гриппа, ожидают ученые, в этом году начнется в декабре, пик ее придется на январь.

Минздрав РФ утвердил клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых. Опубликованный документ пришел на смену предыдущей версии 2022 года (по закону «Об охране здоровья» клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года). Разработчиками выступили Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням им. В. И. Покровского и Российское научное медицинское общество терапевтов.

Пересмотрен подход к диагностике гриппа. Если ранее специфическую лабораторную диагностику (ПЦР-тесты) рекомендовали госпитализированным пациентам и пациентам из групп риска (пожилые, маленькие дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями), то теперь ее советуют проводить всем пациентам с симптомами заболевания.

Обновлен перечень препаратов для медикаментозной терапии. В него добавлены «Атериксен», «Рафамин», «Инозин» «Пранобекс», «Таурактант», возвращен ранее исключенный «Эргоферон». При этом из перечня исключен «Кагоцел». Изменения коснулись жаропонижающей терапии: новая рекомендация предлагает комбинацию ибупрофена и парацетамола вместо ранее применявшейся комбинации парацетамола с фенилэфрином и фенирамином.

Клинические рекомендации содержат основанные на научных доказательствах алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Их разрабатывают медицинские общества и профессиональные ассоциации. Проекты рассматривает научно-практический совет Минздрава: он может одобрить документ, отклонить или направить на доработку. Соблюдать рекомендации врачам необязательно, но желательно.

Расширен и детализирован блок, посвященный осложнениям гриппа. Приведена, в частности, статистика, согласно которой осложнения от гриппа возникают у 10–15% заболевших, а среди госпитализированных этот показатель может достигать 30%. Помимо пневмонии в список осложнений включены: острый токсический геморрагический отек легких, миокардит, менингит, энцефалит, ложный круп, острая дыхательная недостаточность, острая циркуляторная недостаточность, инфекционно-токсический шок, отек головного мозга.

Документ расширяет и классификацию вирусов: к уже известным типам А, В и С добавлен тип D. Уточняется, что вирусы этого типа поражают крупный рогатый скот, но у людей, контактирующих с зараженными животными, обнаруживаются антитела, что указывает на потенциальную возможность передачи.

Изменения касаются не открытия новых осложнений при гриппе, а скорее систематизации тех проблем, которые раньше уже встречались, отмечает врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. «Врачи проанализировали статистику и решили отнести некоторые состояния, например менингит или резкое снижение иммунитета, непосредственно к осложнениям болезни. Теперь эти проблемы официально фиксируются в диагнозе пациента и требуют специального лечения»,— говорит господин Поздняков. Эксперт обращает внимание, что из списка лекарств для лечения гриппа убрали препараты, которые стимулируют иммунитет, но не борются непосредственно с вирусом: «Убедительных доказательств их пользы и не было».

Изменения демонстрируют «актуальный и более точный подход» к диагностике и лечению гриппа, отмечает врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов: «Нельзя сказать, что грипп перевернулся "с ног на голову", стал более опасным. Осложнения, о которых идет речь, были и ранее. Просто теперь они сформулированы более подробно и точно».

В Роспотребнадзоре накануне сообщили, что в стране еженедельно регистрируется около 700 тыс. заболевших гриппом. Постепенно увеличивается число госпитализированных. Уровень заболеваемости, заверили в службе, соответствует сезону. Замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко в среду, 22 октября, заявила, что эпидемия гриппа в России в этом году будет «умеренной интенсивности»: она начнется в декабре и достигнет пика в январе, после новогодних каникул. При этом она подчеркнула, что точно предсказать как старт, так и пик эпидемии сложно. Ученые ожидают, что в этом сезоне в РФ будут одновременно циркулировать привычные вирусы гриппа А и В, среди вирусов гриппа А ожидаются оба подтипа: Н1N1, который ранее назывался «свиным гриппом», и Н3N2.

Наталья Костарнова