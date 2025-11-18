Трамп на конференции McDonald's рассказал о бомбардировках Ирана

Президент Дональд Трамп на конференции McDonald's Impact Summit посвятил часть своего выступления военной операции США в Иране. Он рассказал о том, как «великолепные бомбардировщики B-2», которые летели без остановки 37 часов, успешно справились с бомбардировкой ядерных объектов. Упомянул, что следил за военной операцией прямо из Белого дома.

«Они прилетели туда и все уничтожили, стерли с лица земли»,— сказал господин Трамп. Он добавил, что рядом с военной базой, откуда взлетали B-2, находится ресторан McDonald's.

Речь господина Трампа слушали владельцы франшиз, поставщики и партнеры сети ресторанов быстрого питания. Во время своего выступления он также уделил внимание администрации предыдущего президента США Джо Байдена, упомянул урегулирование палестино-израильского конфликта, рассказал о своей любви к продукции McDonald's. Вместе с этим он заявил, что сейчас Белый дом добивается прогресса в борьбе с инфляцией, но ему предстоит еще много работы.

Ожидалось, что господин Трамп на мероприятии расскажет о мерах, которые он предпринял для поддержки малого бизнеса и создателей рабочих мест, сообщало Axios. Reuters отмечает, что во время конференции господин Трамп не анонсировал никаких новых экономических инициатив.

США атаковали Иран в ночь на 22 июня. Бомбардировкам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Соединенных Штатов, объекты были полностью уничтожены.